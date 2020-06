Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polens Ex-Präsident und ehemalige Chef der legendären Gewerkschaft Solidarność, Lech Walesa, war von Medien umzingelt, als er vormittags mit Corona-Schutzschild zur Wahl ging © AFP

Polens rechtskonservative PiS-Regierung steuert auf innere Machtkämpfe und schwierige Zeiten zu. Das zeigte sich noch einmal pünktlich zur ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag. „Wenn Rafal Trzaskowski gewinnt, ist das überhaupt keine Katastrophe“, erklärte der ehemalige Vizepremier Jaroslaw Gowin in einem letzten Interview vor der Abstimmung. Die Aussage war eine kleine Sensation. Denn Gowin gehört dem Regierungsblock an. Rafal Trzaskowski dagegen ging am Sonntag für die Opposition ins Rennen. Der liberale Warschauer Oberbürgermeister galt als aussichtsreichster Herausforderer von Amtsinhaber und PiS-Kandidat Andrzej Duda. Vor Schließung der Wahllokale am späten Abend deutete alles darauf hin, dass sich die beiden 48-jährigen Politiker am 12. Juli in einer Stichwahl messen werden.