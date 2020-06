Was braut sich in Libyen zusammen?Kriegsgetümmel vor Europas Haustür

Was braut sich in Libyen zusammen?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Libyen, vermintes Gebiet © AFP

Nach dem Scheitern des 14-monatigen Feldzuges von Khalifa Haftar gegen Tripolis werden die strategischen Karten in Libyen neu gemischt. Der Ton zwischen den externen Verbündeten der libyschen Kriegsparteien wird immer schriller. Eine direkte Konfrontation nahöstlicher Regionalmächte scheint nicht mehr ausgeschlossen. Die Türkei als wichtigster Schutzherr von Tripolis will sich eine permanente Machtbasis in Nordafrika schaffen. Das bringt sie auf direkten Kollisionskurs mit Ägypten und den Emiraten, aber auch mit Frankreich, während Russlands Rolle weiter undurchsichtig bleibt. Was braut sich in Libyen vor den Toren Europas zusammen? – Fünf Fragen und Antworten.