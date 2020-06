Appell Franz Küberl: Warum das Grundeinkommen ein Gebot der Stunde ist

Der Markt regelt nicht alles. Er kann auch abweisen und Leben zerstören. Daher braucht es gerade in der Krise nach Corona eine staatliche Sicherung, die den Schwächeren eine Existenz in Würde ermöglicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© foto_tech - stock.adobe.com

Die Coronakrise hat mehrere wuchtige Umbrüche gebracht, auch im Hinblick auf die Dramatik sozialer Fragen. So ist die Arbeitslosenquote im März in wenigen Tagen auf die höchste Rate seit 1946 gestiegen. Jetzt, so scheint es, kommt die Angst vor Armut in der Mittelschicht an. Wenn unmittelbar nach Verlautbarung der Förderungen für Klein- und Einzelunternehmer rund 200.000 quasi gleichzeitig die Website der Wirtschaftskammer stürmen, um 500 oder 1000 Euro Hilfe in bar zu bekommen, ist das ein Alarmzeichen der Sonderklasse.