Kleine Zeitung +

Umstrittener Auftritt in Oklahoma Sechs Gründe, warum Donald Trump abgewählt wird

... und was ihn doch noch retten könnte. Donald Trump ist in den letzten Monaten unter Druck geraten. Mit einer Großkundgebung in Oklahoma will er am Samstag wieder in die Offensive gehen. Ein riskantes Unterfangen: Die Corona-Infektionszahlen sind in den USA weiter sehr hoch.