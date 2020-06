... und was ihn doch noch retten könnte. Donald Trump ist in den letzten Monaten in die Defensive geraten. Dazu kommt jetzt noch ein Enthüllungsbuch seines früheren Sicherheitsberaters, das ihn unter Druck setzt.

Donald Trump: Muss er einen Sieg bei der Wahl im November schon abschreiben? © AP

Es ist ein Wahlkampf mitten in der Krise: Polizeigewalt, Corona, Wirtschaftseinbruch und eine vollkommen polarisierte Gesellschaft erschüttern die USA derzeit in ihren Grundfesten. Präsident Trump ist in die Defensive geraten. Anfang November steht bei der Wahl eine Richtungsentscheidung an: Bleibt Trump im Amt, oder wird er vom Demokraten Joe Biden abgelöst? Voraussagen lässt sich der Wahlausgang noch nicht. Sechs triftige Gründe, die dafür sprechen, dass Trump im November abgewählt wird – und worauf er vielleicht doch noch setzen kann.