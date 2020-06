Martin Kocher"Es besteht die Gefahr, dass die Milliarden verpuffen"

Facebook

IHS-Chef Kocher © APA/HELMUT FOHRINGER

Was ist vom neuen Corona-Paket zu halten? Ist es ein großer Wurf? Oder ein in Einzelmaßnahmen gegossener Akt der Verzweiflung?

MARTIN KOCHER: Ein großer Wurf wäre nicht wünschenswert. Wir haben immer davor gewarnt. Solange die Unsicherheit so groß ist, ist es wohl so, dass ein Großteil des Geldes, das der Staat ausschüttet, in der Ersparnis landet. Man konzentriert sich jetzt auf die Niedrigverdiener, was sinnvoll ist, weil diese über eine geringe Sparquote verfügen.