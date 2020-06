Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der vierter Tag des Ibiza-U-Auschuss ist am Mittwoch nach mehr als elf Stunden zu Ende gegangen. Der Leiter der Soko Tape, Andreas Holzer, soll aber nochmals befragt werden, um in einer nicht-öffentlichen Sitzung genauer zu den Ermittlungsständen Auskunft zu geben. Unter anderem soll Holzer in der geheimen Sitzung dazu befragt werden, ob das Bundeskriminalamt schon mit Julian H., dem mutmaßlichen Drahtzieher des Videos, kooperiert hat. Zudem ergebe sich aus den Akten, dass dem BK die Existenz des Videos bereits 2018 bekannt war, sagte FPÖ-Fraktionsvorsitzender Christian Hafenecker am Ende des Ausschusstages.