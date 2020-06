Facebook

Ibiza-Video © APA/HARALD SCHNEIDER

Das Tauziehen zwischen den Sicherheitsbehörden und der Justiz um den Zugriff auf das Ibiza-Video ist beendet. Nach Informationen der Kleinen Zeitung hat das Bundeskriminalamt am vergangenen Wochenende die Auswertung des bei einer Hausdurchsuchung in Wiener Neustadt in einer Steckdose gefundene Beweisstück (in Form eines Sticks) abgeschlossen, parallel dazu wurde ein umfassender Bericht über das Video fertiggestellt. Vinzenz Kriegs-Au, Sprecher der Bundeskriminalamts, bestätigt auf Nachfrage der Kleinen Zeitung die Information: „Ja, es ist fertig. Bericht und Video werden heute den beiden Staatsanwaltschaften übermittelt.“ Zwischen 14 und 15 Uhr wird ein Bote das Konvolut sowohl der Staatsanwaltschaft in Wien als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft übergeben.