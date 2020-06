Facebook

Allgemeinmediziner Bernhard Kerschberger ist seit 2012 in Swasiland im Einsatz © Kerschberger

Nirgendwo auf der Welt sind so viele Menschen HIV-positiv wie in Swasiland, nirgendwo sterben so viele Menschen an Aids. Fast ein Drittel der über 18-Jährigen ist infiziert. Zudem kämpft das Land auch mit einer Tuberkulose-Epidemie, wobei rund 70 Prozent aller TB-Erkrankten auch mit HIV infiziert sind.