Warnung vor "zweiter Welle"Innenminister Nehammer klagt: Wiener Polizei prüft Quarantäne nicht

Zweite Welle verhindern: Nehammer © APA/HELMUT FOHRINGER

Seit Ausbruch von Corona hat die Polizei rund 47.330 Mal bei Infizierten an die Türe geklopft, um nachzuprüfen, ob die von den Behörden verordnete Quarantäne denn auch eingehalten wird. In Tirol wurde 30.139 Mal kontrolliert, in der Steiermark 9.872 Mal, in Kärnten 4.518 Mal. Nur in einem Bundesland nahmen die Gesundheitsbehörden dieses Angebot überhaupt nicht in Anspruch: in Wien.