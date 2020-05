Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommissionschefin Ursula von der Leyen © AFP

Seit Wochen feilt die EU-Kommission an einem riesigen Konjunkturpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise. Am heutigen Mittwoch will Kommissionschefin Ursula von der Leyen liefern. Es ist eine schwierige Gratwanderung, die noch zu erheblichen Diskussionen führen wird. Denn in der EU sind Art und Finanzierung der Coronahilfen hoch umstritten. Ein Überblick: