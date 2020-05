Nationalrat"Arbeitsverweigerung": Hitzige Wortgefechte um Blümels Budget

Facebook

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) © APA/ROLAND SCHLAGER

Dass es die Debatte um das Budget, das nun drei Tage lang im Nationalrat behandelt wird, in sich haben wird, hatte sich bereits vor Beginn der ersten Sitzung abgezeichnet. Die Opposition übte in der Wiener Hofburg scharfe Kritik an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der das Budget wie geplant beschließen lassen will.