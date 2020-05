"Tickende Zeitbombe"Warum Johnson nicht auf auf seinen Chefberater verzichten will

Die Cummings-Affäre: Boris Johnsons Chefberater hält sich nicht an die Regeln der Regierung und bekommt dennoch Rückenwind von seinem Chef. Nun ist sogar ein Staatssekretär aus Protest zurückgetreten. "Cummings ist eine tickende Zeitbombe, so jemanden will man nicht außerhalb des Teams", sagt die britische Politologin Melanie Sully.

Johnson und Cummings © AFP

Aus Protest gegen das Verhalten des britischen Regierungsberaters Dominic Cummings in der Coronakrise ist Staatssekretär Douglas Ross zurückgetreten. Cummings' Interpretation der Ausgangsbeschränkungen "können die meisten Menschen, die die Regeln der Regierung befolgen, nicht nachvollziehen", schrieb Ross am Dienstag an Premierminister Boris Johnson. In britischen Medien wird über weitere Rücktritte spekuliert.