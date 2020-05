Weil er schon 2015 vor einer weltweiten Pandemie warnte, ist Bill Gates für viele Verschwörungstheoretiker der Urheber der Coronakrise. Nach Angaben der Marktforschungsgruppe Zignal ist Bill Gates der am häufigsten genannte Name im Zusammenhang mit Falschmeldungen zum Coronavirus.

Bill Gates © AFP

Die aktuellen Verschwörungstheorien zu Bill Gates und dem Coronavirus "erscheinen mir in erster Linie politisch motiviert", erklärt Andreas Jungherr, Professor an der Universität Konstanz für den Studiengang "Social Science Data Collection and Analysis" im Bayerischen Rundfunk. "Manche sehen die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus nicht als objektiv und wissenschaftlich begründete Reaktion, sondern als politisch motivierten Eingriff in Freiheitsrechte", erklärt Jungherr weiters. In den USA werde dies noch durch die bevorstehenden Wahlen verschärft.