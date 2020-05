Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kogler, Kurz und Blümel © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Bundesregierung will den Gemeinden finanziell unter die Arme greifen. Einen Überblick über das eigens dafür geschnürte Gemeindehilfspaket geben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sowie Vertreter von Ländern, Städten und Gemeinen heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Vergangene Woche war zwischen Bund und Ländern verhandelt worden, vor allem der Städtebund hatte dabei einen hundertprozentigen Ersatz für die durch die Coronakrise bedingten Ausfälle bei den kommunalen Steuern gefordert. Die zu kompensierenden Steuerausfälle werden mit 200 bis 400 Millionen Euro eingeschätzt.

Die Pressekonferenz wird hier live übertragen.

Aktuell arbeite man an zwei Zielen, begann Kanzler Kurz. Man wolle die Ansteckungszahlen niedrig halten und die Wirtschaft wieder hochfahren. Beim Thema regionale Wirtschaft seien die Gemeinden und Städte besonders im Fokus. Deshalb sei ein "noch nie da gewesenes" Gemeindehilfspaket in Höhe von einer Milliarde Euro geschnürt worden, das nun vom Bund an die Gemeinden fließen wird. Dies werde auch Arbeitsplätze sichern, erklärte der Kanzler.

Mit dem Geld wolle man auch die regionale Wirtschaft ankurbeln, erklärte Vizekanzler Kogler. Damit solle das Geld im wirtschaftlichen Kreislauf bleiben. Auch in den öffentlichen Verkehr und in die Sanierung von Gebäuden solle nun investiert werden, "was mich natürlich besonders freut", so Kogler.

"Baustein für Wiederaufschwung"

Das neue Paket sei "ein weiterer wesentlicher Baustein für den Wiederaufschwung", erklärte Finanzminister Blümel. Mit dem Paket wolle man bestehende und zukünftige Investitionen stützen. Mögliche neue Projekte, die gefördert werden, sind der Ausbau von Schulen, Kindergärten, Breitband sowie ein Ausbau in den Bereichen öffentlicher Verkehr und Energieeffizienz. Die Verteilung richte sich nach dem Einwohnerschlüssel. Als Beispiel nannte Blümel die Gemeinde Sillian, die bis zu 200.000 Euro beantragen könne, Hartberg stehen 700.000 zu und Graz winken bis zu 36 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln.

Der Präsident des Städtebundes, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), zeigte sich erfreut vom Paket und bedankte sich bei der Regierung. Städte und Gemeinden seien essenziell für die Wirtschaft, deshalb seien die finanziellen Mittel nun besonders nötig. Man könnte aber auch überlegen, die nun beschlossenen Mittel bereits für den laufenden Betrieb einzusetzen.

Neues zur Kultur

Am Nachmittag werden Gesundheitsminister Rudolf Anschober und die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer über die Zukunft von Kulturveranstaltungen informieren. Mehr dazu hier.