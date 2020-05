Wie machen's die anderen? Schritt für Schritt zurück in die Freiheit

Die Italiener wollen an den Strand, Frankreich bleibt vorsichtig, in den USA kann es dem Präsidenten gar nicht schnell genug gehen: Immer mehr Länder lockern die Corona-Beschränkungen. Doch Patentrezept dafür gibt es keines. Hier sieben Länder im Überblick.

Italiener stürmten ihre Strände © AP

Wann ist der richtige Zeitpunkt für welche Öffnungsmaßnahme? Ein Patentrezept scheint es nicht zu geben; zu vieles ist in Bezug auf das Corona-Virus noch unbekannt. Vor allem in jenen Ländern Europas, die stark von der Corona-Krise betroffen waren und viele Tote zu beklagen haben, schlägt man derzeit einen vorsichtigen Kurs ein. In den USA macht Präsident Trump trotz hoher Opferzahlen Druck auf eine rasche Öffnung. Vor allem in Lateinamerika und Russland steigen die Zahlen der Infektionen und Todesopfer derzeit stark. Weltweit wurden bisher 5,2 Millionen Infektionsfälle und rund 339.000 Todesfälle registriert.