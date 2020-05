Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Hanke ist seit knapp zwei Jahren Finanzstadtrat in Wien. © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Heute entscheidet der Aufsichtsrat der AUA, wie es weitergehen soll. Sind Sie nervös?



PETER HANKE: Natürlich, weil die Frage entscheidend ist, für den Wirtschaftsstandort und den Tourismus in Wien. Das Besondere des Flughafens in Wien ist, dass es ein Hub ist, der Anschlussflüge ermöglicht. Von diesen Transitpassagen Richtung Südosteuropa leben wir in einem hohen Ausmaß. Deshalb ist es entscheidend, dass wir einen Homecarrier haben. Die Austrian Airlines ist mit ihrer starken Vernetzung in den deutschen Markt unglaublich wichtig. Darüber hinaus sind Langstreckendestinationen wichtig. Diese Fülle kann nicht so einfach durch eine andere Fluglinie aufgefangen werden.



Was halten Sie von ökologischen Kriterien zur Rettung der AUA?



Ich halte von ökologischen Kriterien immer etwas, wir müssen auf dieses Thema achten. Allerdings macht der gesamte Flugverkehr nur drei Prozent der CO2 Emissionen aus.



In Frankreich darf die Air France keine Kurzstrecke fliegen, wenn es eine bessere Zugverbindung gibt. Ist das für die AUA denkbar?



Für die Bundesländer ist es wichtig, dass die regionalen Flughäfen auch gut bedient werden. Ja, kürzere Strecken sollte man durchaus intensiver mit Bahnverbindungen erschließen. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, das Grundmodell auf den Kopf zu stellen, sondern es gilt, bestmögliche Mitspracherechte zu bekommen für das, was an Staatshilfe fließt. Es braucht neben der Standortgarantie auch ein entsprechendes Langstreckennetz. Und es muss eine Beteiligung des Bundes geben, zumindest eine Sperrminorität.