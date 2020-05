Facebook

Der Streit um den Umgang der Stadt Wien mit mehreren Coronafällen ist am Montag weiter eskaliert. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat der Stadtverwaltung in einer eilig einberufenen Pressekonferenz vorgeworfen, nicht ernsthaft mit dem Einsatzstab des Bundes zu kommunizieren: Dieser hätte aus den Medien erfahren, welche Leiharbeiterfirma von einer neuen Infektionswelle im Postverteilerzentrum in Hagenbrunn betroffen sei. „Besorgniserregend“ seien die Zustände in Wien, wo es derzeit rund viermal so viele Infizierte gibt wie in anderen Ländern – und sprach eine „Mahnung“ an die Stadt Wien aus.