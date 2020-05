Kleine Zeitung +

Grenzöffnungen Schranken zu, Schranken auf, Schranken zu: Willkommen in Europas neuer Normalität

So chaotisch, wie sich die Grenzbalken in Europa senkten, so ungeordnet gehen sie nun wieder hoch. Ein Versagen der EU? Gewiss, aber nur, wenn man mehr in ihr sieht, als sie ist.