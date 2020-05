Facebook

30. April, 17.45 Uhr - Die Antwort

Inzwischen ist - siehe eins weiter unten - die Antwort von Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager, zuständig für Wettbewerb, bei Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck gelandet.

In dem Brief wird Dank für die gute Kooperation ausgesprochen mit dem freundlichen Hinweis darauf, dass in gemeinsamer Zusammenarbeit bereits Finanzierungshilfen im Wert von 24 Milliarden Euro für österreichische Unternehmen auf den Weg gebracht werden konnten - eingereicht von Österreich, abgesegnet von Brüssel.

Man dürfe aber nicht die europäischen Werte und Prinzipen außer Acht lassen, der Binnenmarkt sei immerhin eine der wertvollsten Errungenschaften. Und noch einmal das Argument: die staatliche Unterstützung könnte ohne Regulierung in einem Land so stark sein, dass ein anderes Land Schaden erleiden könnte - was insgesamt nicht so wirklich sinnvoll erscheint. Es gehe um Chancengleichheit.

Vestager erinnerte auch daran, dass die zeitlich begrenzten Rahmenbedingungen vom 19. März in Absprache mit allen Mitgliedsländern erfolgt seien, inklusive Österreich. Es gäbe jetzt schon eine Reihe von Möglichkeiten für die Mitgliedsländer, gezielt jene Wirtschaftszweige zu unterstützen, die besonders hart getroffen seien. Vestager nennt als Beispiele Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Frankreich, irland, Litauen, Niederlande, Portugal und Schweden. Das stünde auch Österreich offen.