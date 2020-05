„Hygienedemo“ heißen die Kundgebungen, bei denen ein Mix aus Verschwörungstheoretikern, Altlinken und Neurechten gegen Corona-Beschränkungen mobil machen. In Deutschland demonstrierten am Samstag Tausende. Populismusforscher warnen.

"Gib Gates keine Chance": Demonstrantin in Berlin © AFP

Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz im Berliner Osten glänzt fast wie immer. „Leave no one behind“ strahlt ein Schriftzug von der Fassade des Theaters. Dort, wo sonst Aufführungen des Hauses angekündigt werden, wird nun für eine humane Flüchtlingspolitik geworben. Das Haus hat einen Ruf zu wahren. Täuschend echt hatten krude Aktivisten Adresse und Logo des Theaters gekapert und zum Anti-Corona-Protest aufgerufen.