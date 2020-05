Grenzöffnungen Slowenien macht auf, Kroatien lockert

Slowenien ist das erste Land in der EU, das die Corona-Epidemie für beendet erklärt. EU-Bürger haben nun freie Fahrt ans Meer. Probleme macht allerdings die Rückkehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das malerische Piran © kbarzycki - stock.adobe.com

Slowenien hat mit dem gestrigen Tag die Corona-Epidemie für beendet erklärt. Außerdem wurden Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aufgehoben. Die Regierung begründete beide Maßnahmen damit, dass die epidemiologische Lage in Slowenien viel besser sei als in den meisten Ländern der EU. So sei die Zahl der Neuinfektionen erheblich gesunken, eine Bewertung, die auch die slowenischen Experten teilen.