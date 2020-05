Freie Fahrt in den Süden Slowenien öffnet seine Grenzen - Österreich nicht

Facebook

Piran, die Schöne: Slowenien hat mit dem heutigen Freitag seine Coronavirus-Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aufgehoben © Reimar - stock.adobe.com

Als erster EU-Staat hat Slowenien am Freitag alle Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aufgehoben. Zwar tritt Österreich bei der Öffnung seiner Grenzen zu Slowenien noch auf die Bremse. Doch auch in Kroatien beginnen die Grenzen durchlässiger zu werden: Der Sommerurlaub an der Adria rückt wieder in Sicht.