Die autonome Provinz Bozen bietet mit einer vorzeitigen Öffnung der Zentralregierung in Rom und deren striktem Corona-Kurs die Stirn und wird zum Vorbild für die neue Normalität in Italien.

Alleingang. Südtirol lebt die neue Realität, der Rest des Landes muss noch warten. Laubengang in Neumarkt © Stefan Winkler

Im Bozener Wirtshaus Vögele klingt es so, als sei schon wieder Hochbetrieb. Am Telefon antwortet Juniorchef Alber Damian und verströmt Optimismus. „Endlich ist wieder Leben in der Stadt und es wird jeden Tag mehr, auch bei uns“, sagt er. Seit vergangenen Montag ist das Traditionslokal wieder geöffnet, zuvor konnten die Bozener bereits Essen zum Mitnehmen bestellen.