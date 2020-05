Arno Kompatscher im Interview„Handelt man nicht, wird man hinterher gekreuzigt“

Facebook

Arno Kompatscher ist zuversichtlich, dass auch die Brennergrenze in absehbarer Zeit geöffnet wird © (c) AP (Matthias Schrader)

Herr Landeshauptmann, Österreich will Mitte Juni seine Grenzen zu Deutschland öffnen. Am Brenner bleiben die Balken herunten. Lässt die Regierung in Wien Südtirol im Stich?

ARNO KOMPATSCHER: Das würde ich so empfinden, wenn ich nicht wüsste, dass die Verantwortlichen in Wien sehr wohl an Südtirol denken und bereits Gespräche zwischen dem österreichischen und dem italienischen Außenministerium laufen. Bis 15. Juni ist es noch ein Stück weit, ich bin zuversichtlich, dass wir für die Brennergrenze zu ähnlichen Lösungen kommen, wie sie für Deutschland und die Schweiz angekündigt wurden. Dies umso mehr, als wir vergleichsweise gute Coronazahlen in Südtirol haben.