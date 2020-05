Ein Jahr nach Supergau "Ibiza"Warum die FPÖ nun auf Corona "hofft"

Das Ibiza-Video, das vor einem Jahr wie eine Bombe einschlug, hat die politische Tektonik des Landes verschoben. Der FPÖ kamen ihr Platz in der Regierung und ihr Chef abhanden, der sie ins Unglück gestürzt hatte. Warum die Partei nun auf Corona „hofft“.

Herbert Kickl und Norbert Hofer versuchen nun, die Partei aus dem Tal der Tränen zu holen. © APA/HANS KLAUS TECHT

Es ist ein kurzes Telefonat mit Kanzler Sebastian Kurz an jenem Freitagmorgen im Mai, das das Leben von Norbert Hofer für immer verändern sollte. Der Koalitionspartner setzt den ahnungslosen Freiheitlichen darüber in Kenntnis, dass sein Parteichef und langjähriger Weggefährte Heinz-Christian Strache in einem auf Ibiza aufgenommenen Video von Möglichkeiten der Korruption, illegalen Parteienfinanzierung und von der Kontrolle unliebsamer Medien plappert.