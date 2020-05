Kleine Zeitung +

Unter Beschuss Warum Lunacek Staatssekretärin geworden ist - nicht wegen der Kultur

Grünenchef Werner Kogler machte Anfang Jänner Ulrike Lunacek zur Staatssekretärin, allerdings nicht wegen der Kultur. Die in EU-Kreisen angesehene Grünpolitikerin sollte in erster Linie den Vizekanzler am internationalen Parkett entlasten.