Der Rechnungshof will in der Causa-Ischgl prüfen, ob die zersplitterten Kompetenzen im Gesundheitsbereich zwischen Bundes-, Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene zu einer Verschleppung der Entscheidungsabläufe geführt haben.

Ischgl als europäischer Superspreader © APA/JAKOB GRUBER

Der Rechnungshof will nach Informationen der Kleinen Zeitung in naher Zukunft über die Aufnahme einer eingehenden Prüfung der bedenklichen Vorfälle im europäischen Corona-Hotspot Ischgl entscheiden. Konkret wollen die Prüfer der Frage nachgehen, ob die zersplitterten Kompetenzen im Gesundheitsbereich zwischen der Bundes-, der Landes-, der Bezirks- und der Gemeindeebene die Entscheidungsabläufe verschleppt und zum zögerlichen Vorgehen der Behörden beigetragen haben. Gleichzeitig haben die offenkundig vom Lockdown vorgewarnten lokalen Behörde am 13. März Dutzende, wenn nicht sogar hunderten Infizierte ohne Quarantäneauflagen aus dem Paznauntal ausreisen lassen. Von Ischgl wurde Corona in die ganze Welt, insbesondere nach Deutschland, die Niederlande und in alle nordischen Länder (Island, Norwegen, Dänemark, Schweden) exportiert. 5400 Infizierte aus 54 Ländern haben sich bereits einer Sammelklage angeschlossen. In der Zwischenzeit ermittelt auch die Staatsanwaltschaft, die bereits einen 1000 Seiten umfassenden Bericht vorgelegt hat.