Der ehemalige Vizekanzler wird just in der Woche, in der sich der Ibiza-Skandal erstmals jährt, die Inhalte und den neuen Namen seiner Partei verkünden. Eine Art Startschuss für den Wien-Wahlkampf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache will es erneut wissen. © APA/ROLAND SCHLAGER

In den letzten Wochen ist es ruhig geworden um Heinz-Christian Strache. Der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef feile an seinem Comeback, hieß es. Damit dürfte er nun fertig sein. Wie die "Kleine Zeitung" erfuhr, wird Strache diesen Freitag "das Endprodukt" seiner Arbeit der vergangenen Monate präsentieren. Konkret werde er die Inhalte seiner "neuen Bewegung" verkünden, auf die er sich im Wien-Wahlkampf konzentrieren will. Auch seine "personelle Zukunftsvision" sowie den neuen Namen für die Liste (plus Logo) werde der gefallene FPÖ-Chef verkünden, heißt es aus der DAÖ.