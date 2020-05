Facebook

Putin Umfragewerte sackten stark ab © AP

Es hätte ein Tag des Triumphes werden und den Höhepunkt der Macht Wladimir Putins markieren sollen: der Tag des Sieges über Hitlerdeutschland, den Russland jedes Jahr am 9. Mai feiert – und der heuer, zum 75. Jahrestag des Kriegsendes, ganz besonders hätte werden sollen. Seit Monaten waren die Paraden, bei denen Panzer, Kriegsgerät und Uniformierte stolz über den Roten Platz in Moskau ziehen, vorbereitet worden. Am Tag des Sieges präsentiert Russland stolz seine Atomwaffen – eine Machtdemonstration, die manche als Drohung verstehen.



Doch Corona schert sich nicht um Planungen des Kreml. Lange erklärte man dort, die Virus-Krise würde an Russland vorbeiziehen. Jetzt explodieren die Infektionszahlen, und nach langem Zögern hat Präsident Putin die imposanten Siegesfeiern abgesagt. Stattdessen wird es nur eine Flugshow und Video-Ansprachen geben. Nicht nur das: Auch die Abstimmung, mit der sich der seit 20 Jahren an der Macht stehende Staatschef die Verfassungsänderungen absegnen lassen wollte, die ihm einen weiteren Verbleib an der Staatsspitze ermöglichen werden, musste verschoben werden.