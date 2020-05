Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Seit Jahren hält die EU den westlichen Balkan hin. Will sie nicht ihren letzten Kredit verspielen, sollte sie den Ländern der Region attraktive Alternativen zum Beitritt anbieten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Plattenbau mit chinesischer Fahne in Belgrad © (c) AP (Darko Vojinovic)

Siebzehn Jahre sind, gemessen an den Jahrtausenden europäischer Geschichte, eine Bagatelle. Doch wenn man diese Zeit wartend verbringen muss, ist es eine kleine Ewigkeit. Siebzehn Jahre, so lange harren die Westbalkanländer nun darauf, dass man ihnen den Einlass in die EU gewährt, der ihnen 2003 auf dem Gipfel von Thessaloniki zugesagt wurde.