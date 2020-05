Trotz des gemäßigten Kurses der Regierung in der Corona-Krise schlittert Schweden in eine schwere Rezession. Zugleich verzeichnet man bisher eine der weltweit höchsten Covid-19-Todesraten. Schwedische Virologin: „Gesundheitsbehörde hat die Gefahr völlig falsch eingeschätzt.“

© APA/AFP/TT NEWS AGENCY/ANDERS WI

Muss man sich von Corona die Köttbullar beim Wirten um die Ecke vermiesen lassen? In Schweden bislang nicht. Die Bürger dürfen weiterhin selbst entscheiden, wo sie ihre Fleischlaberln zu sich nehmen. Kein anderes Land hat in der Corona-Krise für so viel Aufsehen gesorgt – in Stockholm verzichtete man bekanntlich auf einen staatlich verordneten Lockdown und hielt Restaurants, Cafés, Volksschulen und Unterstufen-Klassen unter Einhaltung von Abstandsregeln trotz der Virus-Krise geöffnet. Zugleich sind viele Menschen freiwillig im Homeoffice. Vor kurzem gab’s sogar Lob von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Hat sich der Sonderweg bewährt?