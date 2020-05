Facebook

© APA/AFP/JOHANNES EISELE

Hat China die Corona-Krise ausgelöst und vertuscht? Um diese Frage ist in den letzten Tagen ein heftiger Streit zwischen den USA und China entbrannt - und er schaukelt sich mit jedem Tag weiter auf. Einige Beobachter sprechen bereits von einem neuen "Kalten Krieg" zwischen Washington und Peking - der allerdings schon vor Corona mit dem Handelskrieg unter Trump an Fahrt gewann. Was ist dran an den Vorwürfen?