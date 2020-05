Kleine Zeitung +

Durchbruch Lehrergewerkschaft stimmt Unterricht an Fenstertagen zu

Unterrichtsminister Faßmann und die Spitzen der Lehrergewerkschaft appellieren in einem gemeinsamen Brief an alle Lehrer, aus freien Stücken an den beiden Fenstertagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam zu unterrichten.