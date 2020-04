Österreich nimmt einen an Covid-19 lebensgefährlich erkrankten Arzt aus Montenegro auf. In Vergangenheit wurden bereits Patienten aus Südtirol und Frankreich in heimische Spitäler eingeliefert.

Covid-Transport aus Frankreich nach Salzburg © APA/BARBARA GINDL

Ein Hubschrauber der montenegrinischen Streitkräfte hat Donnerstagabends einen an Covid-19 erkrankten Arzt in einem vierstündigen Flug nach Graz ins LKH gebracht. Nach Informationen des Außenamts hatte der Außenminister von Montenegro, Srdan Darmanovic, in einem Telefonat mit Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch um die dringende Unterstützung bei der Versorgung eines montenegrinischen COVID-19-Patienten ersucht. Die Rettungsaktion wurde zwischen dem österreichischen Außenministerium, der Botschaft in Podgorica, dem montenegrinischen Außenministerium, der steirischen Landesregierung und dem Lkh Graz eingefädelt.

„Durch die frühzeitig gesetzten restritiktiven Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind wir in Österreich in der glücklichen Situation, dass wir uns nun aufgrund der konstant niedrigen Infektionszahlen schon über die ersten Lockerungen freuen können. Einige unserer europäischen Partner befinden sich aber noch mitten in der Krise. Deswegen ist dieser Akt der Solidarität für uns eine Selbstverständlichkeit. Auch in diesen schwierigen Zeiten stehen wir unseren Partnern am Westbalkan zur Seite“, so Außenminister Alexander Schallenberg zur Kleinen Zeitung.