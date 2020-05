Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Corona, Einbrüche im Ölgeschäft und das militärische Desaster im Jemen: Saudi-Arabien kämpft gegenwärtig mit einer Vielzahl an Krisen. Kronprinz Mohammed Bin Salman inszeniert sich als Reformer. Doch es herrscht weiter Willkür.

Wüstenkönigreich in Turbulenzen

© (c) AP (Alastair Grant)

Für Saudi-Arabiens Kronprinzen Mohammed bin Salman addieren sich in diesen Wochen die Turbulenzen. Zum einen legt die Corona-Seuche derzeit die gesamte Nation lahm und treibt den Staatshaushalt in Rekorddefizite. Gleichzeitig plagt das Königreich eine selbstgemachte Multikrise - Ölpreis-Poker und Streit mit Donald Trump, Jemenkrieg und Dauerkonflikt mit Iran, politische Hyperrepression im Inneren sowie ein beispielloser Machtkampf in der Herrscherfamilie.