Michael Ludwig im Interview"Hat Kurz eine Gelddruckmaschine im Keller?"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig geht im Interview mit der Kleinen Zeitung davon aus, dass Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Parteichefin bleibt. Ludwig ortet bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona einen "Systemwechsel" in der ÖVP. "Es freut mich, dass sie auf unsere Linie einschwenken."

Michael Ludwig mit Mundschutz in seinem Büro im Rathaus in Wien © Michael Jungwirth

Wie verbringen Sie den 1. Mai?

Michael Ludwig: Leider nicht am Rathausplatz auf der Festtribüne bei der größten politischen Kundgebung des Landes, sondern in meinem Büro im Rathaus. So wissen die Menschen, dass der Kapitän auf der Brücke ist.