Viktor Orbán und Emmanuel Macron schränken beide stark die Grundrechte ein und Brüssel findet nichts daran © AFP

Es ist nicht die Art von Nachricht, die sensationelle Schlagzeilen erzeugt. Die Rechtsexperten der EU-Kommission, so wurde am Mittwoch bekannt, seien in „internen Gutachten” zum Schluss gekommen, Ungarns Ausnahmezustandsgesetz in der Coronakrise sei formal EU-konform. Nichts darin verstoße gegen EU-Regeln. Insofern werde die Kommission „vorerst” nichts dagegen unternehmen. Allerdings werde man das Land weiter „genau beobachten” – denn obwohl der Gesetzestext nicht gegen Grundrechte verstoße, könne seine Umsetzung potenziell problematisch werden.