Um 13 Uhr wollen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler im Kanzleramt vor die Presse treten, um, wie es sinngemäß heißt, ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Absicherung des Standorts und zur Schaffung von Arbeitsplätzen vorzulegen. In die Vorbereitungen sind auch die Minister Gernot Blümel, Margarete Schramböck, Leonore Gewessler, Elisabeth Köstinger eingebunden. Details sind vorerst keine bekannt, seit Tagen wird über ein Vorziehen der für Jänner 2021 geplanten Entlastung der unteren und mittleren Einkommen spekuliert - Kurz hatte entsprechende Andeutung in seiner jüngsten Rede aus Anlass des 75. Jahrestags der Gründung der Zweiten Republik gemacht, Kogler in einem Interview in der Kleinen Zeitung vor drei Wochen.

Am Nachmittag treffen Kurz, Kogler, Blümel, Gewessler die Lufthansa-Spitze, bekanntlich hat der AUA-Eigentümer um eine Finanzspritze in Höhe von 767 Millionen Euro in Wien angeklopft. In den letzten Tagen hatte die Regierung bereits mehrfach angedeutet, dass "man sicher keine Mittel freigeben werden, wenn davon nur Frankfurt, nicht aber der Standort Wien profitiert."

Knapp vor dem 1. Mai

Dass Türkis-Grün ausgerechnet zwei Tage vor dem 1. Mai mit einem Job-Paket aufwartet, ist kein Zufall. In den letzten Jahren hatte die Volkspartei - freilich unter anderen Vorzeichen - im Umfeld der Maifeiern immer wieder Job-Inititativen gesetzt - mit dem Spin, "während sich die SPÖ selbst feiert, arbeiten wir für die arbeitenden Menschen."

Unter dem Eindruck der Corona-Krise hat sich die ÖVP von den alten liberalen Grundtugenden ausgeglichenes Budget, keine neuen Schulden, schlanker Staat, Rückbau der Förderung, weniger Staat, mehr privat verabschiedet.