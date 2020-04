Corona-Paket im Nationalrat Schlagabtausch wegen Maßnahmen der Regierung

Facebook

Sobotka und Rendi-Wagner © APA/ROBERT JAEGER

Der Nationalrat bringt heute das nächste Corona-Paket auf den Weg. Beschlossen werden etwa Änderungen des Epidemiengesetzes, mit denen die Rahmenbedingungen für Corona-Screening-Programme festgelegt werden. Zudem wird nun auch im Zivilrecht die Möglichkeit von Video-Verfahren geschaffen.

Genauer definiert wird, wie mit Risikogruppen am Arbeitsplatz umgegangen werden soll. So wird gesetzlich klar gestellt, dass nun doch auch Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur vom Dienst entbunden werden, sollten weder Home Office noch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz möglich sein.

Erhöhung der Notstandhilfe

Die Notstandshilfe soll für die Monate Mai bis September auf das Ausmaß des Arbeitslosengeldes erhöht werden. Länger bezogen werden kann die Familienbeihilfe, wenn der Studienfortschritt durch die Coronakrise gehemmt wurde und beim Ausfall von Sport- und Kulturevents werden die Veranstalter die verhinderten Besucher zumindest zu einem Teil mittels Gutschein entschädigen können.

Verständigen wird man sich auch auf eine Bestimmung, die es ermöglicht, den U-Ausschuss zu Casinos und Ibiza in der geplanten Länge durchzuführen.

Hier finden Sie den Stream zur Sitzung, wir tickern live.

12.10 Uhr: Erste Anzeichen von Müdigkeit

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl Foto © APA/ROBERT JAEGER

12.16 Uhr: Veto im Bundesrat könnte drohen

Die Änderung des Epidemiengesetzes wird von der SPÖ auch nach den jüngsten Koalitionsvorschlägen weiterhin abgelehnt. Der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried lehnte ein Blitzverfahren für dermaßen weitreichende Grundrechtseingriffe ab.

Er bleibt damit bei seinem Rückverweisungsantrag an den zuständigen Ausschuss und will dort eine Begutachtung durchführen lassen. Ob das bedeutet, dass die SPÖ bei einem heutigen Beschluss im Nationalrat gemeinsam mit der FPÖ im Bundesrat ein Veto erzwingen will, womit sich das Inkrafttreten deutlich verzögern könnte, wollte Leichtfried nicht sagen.

11.54 Uhr: FPÖ als "Alu-Hut-Fraktion"

Die FPÖ, allen voran die Abgeordnete Belakowitsch, fällt heute durch besonders viele Zwischenrufe auf. David Stögmüller von den Grünen bezeichnet die Freiheitlichen deshalb als "Alu-Hut-Fraktion", was für weitere Zwischenrufe sorgt - und eine weitere Berichtigung.

11.36 Uhr: Debatte um Maßnahmen dominiert weiter

In der Debatte steht jedoch weiterhin die gegenseitige Kritik zwischen Regierung und Opposition im Zentrum, was die gesetzten Corona-Maßnahmen betrifft.

11.23 Uhr: Auf zum nächsten Debatten-Punkt

Jetzt geht es um den nächsten Punkt: Die Lage der 24-Stunden-Pflege und die Versorgung der Betroffenen.

11.18 Uhr: Schlagabtausch zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ



Zwischen Alois Stöger (SPÖ), August Wöginger (ÖVP) und Dagmar Belakowitsch (FPÖ) kommt es zu einem Schlagabtausch. Stöger und Belakowitsch melden sich mit "tatsächlichen Berichtigungen" zu Wort. Dazu wird gegriffen, wenn ein Abgeordneter etwas Falsches behauptet hat. Eine solche bringt Stöger ein, nachdem Wöginger kritisiert hatte, dass er Corona mit der Grippe verglichen hätte. Das sei nicht wahr. Auch Belakowitsch bringt eine solche ein, es sei nicht wahr, dass alle anerkannte Virologen auf Regierungslinie seien oder dass die FPÖ einen totalen Lockdown gefordert hatte.

11.12 Uhr: Einschränkungen für Fotografen

Das Parlament hat mit heute übrigens die Arbeitsbedingungen für Fotografen eingeschränkt. Sie dürfen auf der Galerie nur noch seitlich von einem schmalen Pressebereich, wo üblicherweise bloß Fernsehkameras aufgestellt sind, ihre Fotos machen.

Der Grund: Wegen der Sicherheitsmaßnahmen in der Coronakrise sitzt derzeit rund ein Drittel der Abgeordneten auf der Galerie, die sonst für Besucher und Journalisten reserviert ist. Um den nötigen Abstand zwischen Medienvertretern und Mandataren herzustellen, wurde nun die Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten für die Fotografen vollzogen.

11.01 Uhr: "Zweite Welle" hätte schwerwiegende Folgen

Anschobert warnt erneut vor einer "zweiten Welle", die vor allem für die Wirtschaft "fatal" wäre. Dann müsse man erneut zurückfahren, was schwerwiegende Folgen haben würde. Man sei noch nicht am Ende dieser Krise, warnt der Minister.

10.58 Uhr: Anschober: "Angebot" für Risikogruppe

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist am Wort, der angesichts der positiven Zahlen und neuen Lockerungen vor zu viel Zuversicht warnt. "Aber sind wir doch froh, dass die Maßnahmen richtig waren." Zu den Risikogruppen, also jene, die auf Grund von Alter oder schwerer Vorerkrankung besonders gefährdet sind, erklärt Anschober, dass diese mit dem neuen Paket "noch besser geschützt werden können". Das betreffe 90.000 Menschen im Land, denen man nun "ein Angebot machen" könne. Dieses beruhe aber auf Freiwilligkeit.

10.52 Uhr: Corona-App als Voraussetzung kommt nicht

Während im Nationalrat weiter diskutiert wird, hat die Koalition mit einem Abänderungsantrag zur Epidemiengesetz-Novelle etwas zum Einsatz der Corona-App klargestellt. Diese wird ebenso wie die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe Bedingung für die Teilnahme an Veranstaltungen oder Demonstrationen sein.

10.40 Uhr: Angstmache als Thema

Die Opposition nützt die dazugehörige Debatte auch für erneute Kritik an der Regierung bezüglich der berichteten "bewussten Angstmache", wie die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch es bezeichnet. Stein des Anstoßes war ein Protokoll aus dem Expertenstab, mehr dazu hier.

10.29 Uhr: Die Debatte ist geschlossen

Die Aktuelle Stunde ist beendet, die entsprechende Debatte dazu auch. Damit sind wir jetzt beim nächsten Tagesordnungspunkt: dem Corona-Maßnahmenpaket. Hier wird es vor allem auch um neue Regelungen für Risikogruppen gehen.

10.23 Uhr: Blick in den Wiener Gemeinderat



Das Coronavirus bestimmt heute übrigens auch Ablauf und Inhalt des Wiener Gemeinderates. Beschlossen werden soll dabei unter anderem die Finanzierung diverser Maßnahmenpakete zur Abfederung der Lockdown-Auswirkungen. Eine Maskenpflicht für anwesende Abgeordnete gibt es auch hier nicht.

10.15 Uhr: 1.000 Euro für alle

Der FPÖ-Abgeordnete Christian Ragger betont erneut, was seine Partei fordert: 1.000 Euro für jeden Österreicher und jede Österreicherin, die in heimischen Betrieben ausgegeben werden sollen. Denn nur mit "Konsum" könne man aus dieser Krise finden.

10.08 Uhr: Papageien zieren den Mundschutz von Neos-Chefin Meinl-Reisinger



Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger Foto © APA/ROBERT JAEGER

10:00 Uhr: Meinl-Reisinger: "Bürokratie-Dschungel"

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger betont in ihrer Rede die Wichtigkeit, auf eine Balance zwischen "Gesellschaft, Gesundheit und Wirtschaft" zu achten. Die ÖVP-Aussage "Koste es, was es wolle", habe bei den heimischen Unternehmen aber eher für Hohn und Spott gesorgt. "Sie lassen diese Menschen allein in einem Bürokratie-Dschungel, der seinesgleichen sucht."

09.56 Uhr: Die nächste Krise steht vor der Tür

Ist die Corona-Krise überstanden, müsse man sich um die nächste kümmern - um die des Klimas. "Denn gegen die gibt es keine Impfung." Entsprechende Maßnahmen müsse man nun auch beim Wiederaufbau der Wirtschaft mitbedenken.

09.53 Uhr: Maurer: Maßnahmen waren richtig

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer betont hingegen wieder die Richtigkeit der beschlossenen Maßnahmen. Denn es gehe auch um Schutz des Lebens - worauf viele Abgeordnete im Saal auflachen. Wohl auch wegen dieser Geschichte.

09.46 Uhr Angerer: "Schuss ins Herz"

Die FPÖ kann mit den Lobeshymnen der ÖVP für die gesetzten Maßnahmen wenig überraschend nicht viel anfangen. Die beschlossenen Maßnahmen seien kein "Schuss ins Knie, sondern ein Schuss ins Herz gewesen", sagt der Abgeordnete Erwin Angerer (FPÖ). Man habe die Unternehmer mit der Abwicklung der Hilfen im Stich gelassen.

09.43 Uhr: Mehr "Made in Austria"

Es brauche nun dringend Investitionen, um das Land gut durch die Krise zu bringen. Und auch Rendi-Wagner betont, dass künftig Teile der Produktion zurückgeholt werden müssen - mehr "Made in Austria" brauche es jetzt.

09.40 Uhr: Rendi-Wagner: "Schutz und Sicherheit" vom Staat

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist am Wort. Sie spricht von der hohen Arbeitslosigkeit, die aktuell im Land herrsche. "Viele Arbeitslose wissen nicht, wann sie wieder einen Arbeitsplatz haben werden." Auf den freien Mark könne man sich in dieser Krise nicht verlassen, sondern auf den Staat. Dieser gebe nun "Schutz und Sicherheit".

09.34 Uhr: Mit Maske auf der Regierungsbank

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Foto © APA/ROBERT JAEGER

09.28 Uhr "Licht am Ende des Tunnels"

Es brauche diese Hilfszahlungen "für ein rot-weiß-rotes Comeback für den Standort Österreich", sagt Schramböck. Denn nur dann könne es "Licht am Ende des Tunnels" geben. Künftig müsse man zudem alles dafür tun, große Teile der Produktion aus dem Ausland wieder zurück nach Österreich zu verlagern.

09.22 Uhr: Schramböck: Unserer Wirtschaft geht es besser

Der heimischen Wirtschaft gehe es deutlich besser als jener in anderen Ländern, erklärt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die nun am Wort ist. Die Hilfsgelder seien dabei essentiell, 122 Millionen Euro seien hier bereits geflossen.

09.18 Uhr: "Machen Sie bitte Urlaub in Österreich"

Haubner gibt einen Überblick über die Lage, heimischen Betrieben müsse nun dringend unter die Arme gegriffen werden. An die Bevölkerung appelliert er: "Machen Sie bitte heuer Urlaub in Österreich", zudem solle man regional kaufen. Denn es gehe "um jeden Betrieb und jeden Arbeitsplatz".

09.15 Uhr: Ein Blick in den Saal

Der Großteil der Abgeordneten trägt Mund-Nasen-Schutz, einige Modelle sind dabei besonders bunt und ausgefallen. In den Reihen der FPÖ sind erneut kaum Maskenträger zu finden. Warum die FPÖ keine Masken trägt? Eine Erklärung von Parteichef Norbert Hofer im Interview mit der Kleinen Zeitung finden Sie hier.

09.09 Uhr: Aktuelle Stunde

Die Sitzung beginnt mit einer Aktuellen Stunde zu Corona und dem Einfluss des Virus auf den Wirtschaftsstandort Österreich. Das Thema hat die ÖVP gewählt, der Abgeordnete Peter Haubner beginnt.

09.05 Uhr: Start mit leichter Verspätung

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat die 27. Sitzung eröffnet, die Abgeordneten setzen sich.

08.55 Uhr: Willkommen zum Live-Ticker der Kleinen Zeitung

Wir verfolgen den heutigen Tag im Nationalrat für Sie mit. Die Reihen im Ausweichquartier der Wiener Hofburg füllen sich bereits, gleich geht es los.