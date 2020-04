Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das virologische Quartett © APA/Helmut Fohringer

Nach sechs langen Wochen sind die Tage des „Hausarrests“ gezählt. Heute um acht Uhr früh will die Regierung, allen voran der Gesundheits-, der Innen-, die Wirtschafts- und die Tourismusministerin das Ende der Ausgangssperren mit den vier bekannten Ausnahmen (Job, Einkaufen, Betreuung pflegender Angehöriger, Füße vertreten) verkünden. Mit 1. Mai soll die berühmt-berüchtigte Verordnung, die gestern einmal mehr für Verwirrung gesorgt hat, auslaufen. Auf der Homepage räumte das Gesundheitsministerium gestern ein, dass man - streng rechtlich - in den eigenen vier Wänden auch in der Vergangenheit schon Freunde und Verwandte treffen konnte.

Das Ende der Ausgangssperre bedeutet allerdings nicht, dass künftig alles erlaubt ist. Im öffentlichen Raum gelten weiterhin die Abstandsregeln, in Öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Geschäften herrscht auch künftig Maskenpflicht. Laut „Standard“ sind erstmals auch wieder Fahrgemeinschaften erlaubt, allerdings mit Maskenpflicht.

Auch Fahrschulen sperren auf

Am 1. Mai sperren auch einige Sportstätten (Tennis, Golf, Leichtathletik) auf, mit 2. Mai sämtliche Geschäfte und Dienstleister, darunter auch Fahrschulen. In Kirchen und Gebetshäusern gilt die 20-Quadratmeter-Regel, bei öffentlichen Veranstaltungen wird laut „Standard“ eine Obergrenze von 30 Personen eingezogen. Tourismusminister Köstinger wird heute einen Stufenplan für die Gastronomie und Hotellerie vorlegen.

Türkis-grünes Paket am Vorabend des 1. Mai?

Hinten den Kulissen bastelt die türkis-grüne Regierung an einem Entlastungs-, Investitions- und Konjunkturpaket, das am 30. April, also am Vorabend des Hochamts der Sozialdemokratie (1. Mai) präsentiert werden könnte. Konkret sollen die untersten und mittleren Einkommen entlastet und eine Job-Initiative gestartet werden.