Vorzugsschüler Griechenland?Das Corona-Wunder von Athen und was wirklich dahintersteckt

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Migrant schläft auf der ostägaischen Insel Lesbos auf einer steinernen Bank am Meer © (c) APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS (ANGELOS TZORTZINIS)

Wer hätte das gedacht! In Griechenland ereignet sich gerade ein Wunder. Nur 133 Coronatote zählt das elf Millionen Einwohner zählende Hellas, etwas mehr als 2500 Coronafälle sind gemeldet. Verschwindend wenig. Beinahe scheint es so, als habe das hochansteckende Virus, das den Globus in Atem hält, einen Bogen um das kleine Land mit der großen Geschichte geschlagen. Auch ein kleines Volk könne durchaus Maßstäbe setzen, konstatieren Beobachter fernab von Hellas voller Ehrfurcht.