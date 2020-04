Facebook

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman © AP

Plötzlich ging alles ganz schnell. „Saudi-Arabien verbietet das Auspeitschen“, titelten am Samstag die Zeitungen des Königreichs. Das Oberste Gericht habe von „höheren Autoritäten“ die Anweisung erhalten, künftig nur noch Haftstrafen oder Geldstrafen zu verhängen, hieß es in dem Dekret. Damit eliminiert die Heimat des Propheten Mohammed zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen besonders abstoßenden Teil der Scharia-Strafen – und hofft so auf positive Reaktionen westlicher Menschenrechtsorganisationen.