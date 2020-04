Elend in der Pariser Vorstadt Draußen vor der Tür

Reportage. In den Pariser Vorstädten nimmt während der Ausgangssperre nicht nur die Gewalt, sondern auch die Not zu. Die Politik rechnet mit Hungeraufständen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Essensmittelverteilung im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois: Lebensmittel für die Ärmsten der Armen © Steven Wassenaar

Mohamed Mechmache trägt Gummihandschuhe und rudert mit den Armen während des Redens, seine Hände malen Kreise in die Luft, als wollte er Platz schaffen für seine Wut. Mechmache, 54, steht in der Sonne von Clichy-sous-Bois, einer Vorstadt nordöstlich von Paris, gleich neben dem Sozialzentrum. Eine Gruppe von Journalisten umgibt ihn wie einen Gaukler, sie halten ihm ihre Mikros auf langen Stangen hin, Corona-Abstand, und Mechmache erklärt, warum er so zornig ist: Weil das Virus, sagt er, anders als anfangs behauptet, nicht blind ist. Weil es nicht alle gleichbehandelt, ungeachtet der sozialen Stellung. In Frankreich, in den USA, sagt Mechmache, treffe das Virus „die Ärmsten der Armen am härtesten“.