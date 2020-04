Der Ton wird rauer in Schweden. Vor allem, wenn es um die Situation in den Altenheimen des Landes geht. "Nach Berechnungen der Regionalverwaltung Stockholm haben mittlerweile 76 von 101 Altenheime Corona-Fälle gemeldet. Mehr als 40 Prozent der Covid-19-Toten in Schweden stammen aus den Altenheimen."

Die Gastgärten in Stockholm sind nach wie vor gut gefüllt © AP

Schweden will so schnell wie möglich Herdenimmunität erreichen. Die beginnt laut Gesundheitsamt deutlicher zu greifen, wenn rund 60 Prozent der gesamten Bevölkerung das Coronavirus irgendwann in sich hatte, und dadurch immun geworden ist. Dann kann sich Covid-19 nicht mehr so schnell hin zu Risikogruppen ausbreiten, das ist der Grundgedanke der schwedischen Gesundheitsexperten. "Wir glauben, wir erreichen mit Freiwilligkeit genauso viel wie andere Länder mit Restriktionen", betont Staatsepidemiologe Anders Tegnell wöchentlich gebetsmühlenartig.