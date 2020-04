Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

"First mover“ nennt man Staaten, die in der gegenwärtigen Krise früher als andere reagiert haben, weil sie die Gefahr eher erkannt oder einfach vor anderen mit dem Problem konfrontiert waren. Mit den Premierministern einiger dieser Staaten hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in einer Videokonferenz eine engere Abstimmung des Vorgehens gegen Corona und einige konkrete Projekte vereinbart.