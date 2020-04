Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die Nationalratssitzung am Mittwoch – große Beschlüsse gab es keine, dafür aber die große Bühne für alle Akteure – eignet sich ausgezeichnet als Fallstudie für zwei Arten von Opposition. In für sich jeweils herausragenden Reden gingen Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl mit der Regierung in die Kritik.