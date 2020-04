Facebook

Leere Moscheen: Auch in der muslimischen Welt wie hier in Peshawar, Pakistan, verändert die Corona-Krise das religiöse Leben drastisch © AP

Versammlungsverbote, Kontaktsperren, keine Familienbesuche – Corona macht auch vor dem religiösen Leben nicht Halt. Zunächst traf es das jüdische Pessach-Fest und das christliche Ostern – diese Woche nun den Ramadan, einen Eckstein des islamischen Festkalenders, der mit dem dreitägigen Zuckerfest endet. Heute Abend und morgen (je nach Ramadankalender) beginnen die dreißig Tage, an denen in normalen Zeiten 1,5 Milliarden Muslime rund um den Globus tagsüber fasten und dafür nachts umso ausgelassener schmausen, feiern und beten.



In Corona-Zeiten ist nun alles anders. In den islamischen Staaten des Nahen Ostens herrschen strikte nächtliche Ausgangssperren. Und so zerbrechen sich Gläubige und Gelehrte gleichermaßen die Köpfe, was 2020 von dem weltweiten Gemeinschaftsgefühl ihres geliebten, heiligen Monats noch übrigbleiben wird. In den Zeitungen erscheinen allerlei Ratgeber wie Koranlesen gegen Einsamkeit oder gegen Überdosen an Twitter und Instagram.