Zwei Rivalen teilen sich ein Amt: Benny Gantz und Benjamin Netanjahu © APA/AFP/JACK GUEZ

Nahezu eineinhalb Jahre lang herrschte in Israel politischer Stillstand. Jetzt steht das Land kurz davor, eine neue Regierung zu bekommen. Am Montagabend einigten sich Premierminister Benjamin Netanjahu vom rechtsgerichteten Likud und der Vorsitzende der Zentrumspartei Blau-Weiß, Benny Gantz. In Jerusalem unterschrieben sie einen Koalitionsvertrag für eine „nationale Notfall-Einheitsregierung“.