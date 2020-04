Facebook

Das virologische Quartett © (c) AP (Helmut Foringer)

Dem Kanzler ist unter Türkis-Blau permanent der Vorwurf gemacht worden, häppchenweise die breite Öffentlichkeit über seine politischen Absichten und Vorhaben informiert zu haben. In gewisser Weise setzt Türkis-Grün diese Strategie in der Hochphase von Corona fort. Am Dienstag zog das virologische Quartett bestehend aus Kanzler, Vizekanzler, Gesundheits- und Innenminister eine virologische Zwischenbilanz, am Mittwoch legte der Sportminister Eckpunkte der Sportöffnung vor, am Donnerstag präsentierten Gesundheits- und Innenminister ihre Politik des Containment - ein Begriff, der in der Zeit des Kalten Kriegs entstanden ist, am Freitag war die Kultur an der Reihe. Ist die Kommunikationsstrategie nicht eine Verhöhnung des mündigen Bürgers? Oder sind dem geneigten Bürger Neuigkeiten nur in kleiner Dosis zuzumuten? Oder hat es andere Grüne?